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На Житомирщині оштрафовано директора культурницького закладу за адмінправопорушення

На Житомирщині оштрафовано директора культурницького закладу за адмінправопорушенняОргани прокуратури Житомирської області продовжують виявляти адміністративні правопорушення та вживати відповідних заходів з протидії таким фактам.

Зокрема, Коростишівською місцевою прокуратурою, за результатами здійснення моніторингу публічно доступної інформації з офіційних джерел виявлено порушення Закону України «Про запобігання корупції» депутаткою селищної ради.

Установлено, що директор одного із сільських будинків культури, депутат Чоповицької селищної ради Малинського району без поважних причин не подала вчасно декларацію за 2016 рік.

Матеріали про адміністративне правопорушення місцевою прокуратурою направлено до Управління захисту економіки в області, яким за виявленим фактом складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та скеровано до суду для розгляду по суті.

Наразі, за участю Коростишівської місцевої прокуратури, Малинський районний суд розглянув справу.

Відсутність навиків роботи з комп’ютером, через що, за словами порушниці, пропущено встановлені законом терміни, суд не визнав поважною причиною.

Натомість постановою суду особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією та накладено штраф у розмірі 850 грн.
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