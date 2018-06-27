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У Житомирі службових осіб управління капітального будівництва міської ради підозрюють у коррупції

У Житомирі службових осіб управління капітального будівництва міської ради підозрюють у коррупціїПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області, за оперативного супроводу працівників Управління захисту економіки в області слідчим управлінням ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо неправомірних дій службових осіб управління капітального будівництва Житомирської міської ради.

У ході досудового розслідування у вівторок, 26 червня 2018 року за погодженням з прокуратурою області, чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Установлено, що зловмисники протягом 2009-2012 років, спільно з керівником місцевого приватного підприємства, шляхом складання та видачі офіційних документів, у яких містилися неправдиві відомості, незаконно заволоділи частиною грошових коштів, призначених для виконання комплексу робіт з капітального ремонту музичної школи, розташованої у м. Житомирі.

Унаслідок таких дій, посадові особи вчинили привласнення бюджетних коштів Житомирської міської ради на суму понад 500 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Довідково: санкції зазначених статей передбачають покарання, зокрема, ч. 5 ст. 191 - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна; ч. 1 ст. 366 – обмеження волі на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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