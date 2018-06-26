У Житомирі відбувся триденний турнір з дворового футболу імені Дмитра Рудя, котрий загинув на російсько-українській війні в травні 2018 року.
Всього участь взяли 16 команд, 8 з яких отримали перемогу та пройшли в 1/4 фіналу. 24 червня відбувся завершальний етап пам‘ятного турніру - 1/4 фіналу, напівфінал та фінал. Аби перемогти, 16 команд боролись щосили, старались та грали, незважаючи на дощ та холод. Наймолодші учасники також показали себе з найкращої сторони та вибороли призи, а також звання найкращих бомбардирів.
Усі три дні родина Дмитра була на турнірі, нагороджувала найкращих гравців, тож дякуємо, що знайшли сили прийти.
Національний Корпус Житомир планує розпочати низку пам‘ятних дійств та заходів, присвячених Дмитру та всім загиблим Героям. Адже людина живе доти, доки про неї пам‘ятають.Переможці турніру:
Перше місце - команда «Вокзал»;
Друге місце - команда «Роял Юнайтед»;
Третє місце - команда «Роял», яка зайняла не лише призове місце, а й звання кращого воротаря.