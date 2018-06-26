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У Житомирі відбувся йога-марафон

У Житомирі відбувся йога-марафон20 житомирян взяли участь у йога-марафоні. Захід відбувався у Житомирському ліцеї №25.

Співорганізаторка заходу Євгенія Мержиєвська рзповіла:

«Учасників чекає багато майстер-класів та методик, де вони можуть поглибити свої знання з йоги».

Учасниця Анна Волоткевич ділиться враженнями:

«Думаю,що важливі,власне кажучи,такі практики ,підходять дуже багатьом і для оздоровлення і щоб собою зайнятися,щоб таблеток менше їсти ,і відчувати життя повним та яскравим».

«Я раніше займався дихальними практиками, вирішив спробувати ще й йогу», - кажеучасник заходу В'ячеслав Лазурін, - «У мене не багато знань про йогу .Але східні практики дуже корисні».
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Йога – це філософія. Щоб у ній розібратися, знадобиться багато часу https://times.zt.ua/u-zhytomyri-projshov-den-johy/
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