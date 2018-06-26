У Житомирі відбувся йога-марафон

20 житомирян взяли участь у йога-марафоні. Захід відбувався у Житомирському ліцеї №25.
Співорганізаторка заходу Євгенія Мержиєвська рзповіла:
«Учасників чекає багато майстер-класів та методик, де вони можуть поглибити свої знання з йоги».
Учасниця Анна Волоткевич ділиться враженнями:
«Думаю,що важливі,власне кажучи,такі практики ,підходять дуже багатьом і для оздоровлення і щоб собою зайнятися,щоб таблеток менше їсти ,і відчувати життя повним та яскравим».
«Я раніше займався дихальними практиками, вирішив спробувати ще й йогу», - кажеучасник заходу В'ячеслав Лазурін, - «У мене не багато знань про йогу .Але східні практики дуже корисні».