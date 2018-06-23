На Житомирщині судитимуть керівника сільськогосподарського підприємства за рейдерське захоплення врожаю

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника сільськогосподарського підприємства району, якого обвинувачують в замаху на заволодіння врожаєм пшениці.
Досудовим розслідуванням установлено, що на початку серпня 2017 року керівник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю найняв сільськогосподарську техніку та самовільно розпочав обмолот пшениці на чужому полі.
Таким чином, на 20-ти гектарному полі, що належить іншому фермерському господарству, розташованому поблизу с. Кам’яний Майдан Новоград-Волинського району, протиправно скосили майже 4 га зернових, намолотивши майже 16 тонн зерна вартістю понад 70 тис грн.
Ймовірно, обмолотили б і решту чужої пшениці, однак їм зашкодив фермер, який виявив рейдерів.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна (грабіж) КК України скеровано до Новоград-Волинського міськрайонного суду для розгляду по суті.
Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Новоград-Волинська місцева прокуратура.
Додатково: найсуворіше покарання за скоєний злочин, відповідно до зазначеної статті - позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Прес-служба прокуратури Житомирської області