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На Житомирщині судитимуть керівника сільськогосподарського підприємства за рейдерське захоплення врожаю

На Житомирщині судитимуть керівника сільськогосподарського підприємства за рейдерське захоплення врожаю Новоград-Волинською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника сільськогосподарського підприємства району, якого обвинувачують в замаху на заволодіння врожаєм пшениці.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку серпня 2017 року керівник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю найняв сільськогосподарську техніку та самовільно розпочав обмолот пшениці на чужому полі.

Таким чином, на 20-ти гектарному полі, що належить іншому фермерському господарству, розташованому поблизу с. Кам’яний Майдан Новоград-Волинського району, протиправно скосили майже 4 га зернових, намолотивши майже 16 тонн зерна вартістю понад 70 тис грн.

Ймовірно, обмолотили б і решту чужої пшениці, однак їм зашкодив фермер, який виявив рейдерів.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна (грабіж) КК України скеровано до Новоград-Волинського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Новоград-Волинська місцева прокуратура.

Додатково: найсуворіше покарання за скоєний злочин, відповідно до зазначеної статті - позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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