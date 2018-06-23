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Ігор Гундич: Житомирщина за І квартал залучила більше інвестицій, ніж за увесь минулий рік

Ігор Гундич: Житомирщина за І квартал залучила більше інвестицій, ніж за увесь минулий рікЗа І квартал 2018 року Житомирська область залучила на 26,4% більше іноземних інвестицій, ніж за увесь минулий рік. Йдеться про цифру у 3,2 млн дол США.

Про це повідомив, 22 червня, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

«За перші 3 місяці 2018 року Житомирщина залучила 3,2 млн дол США, що на 26% більше, ніж за увесь минулий рік. Ми фактично на 4% за один квартал збільшили загальний обсяг прямих іноземних інвестицій. Це підтвердження цифрами нашої відкритої позиції до бізнесу», – сказав Ігор Гундич.

Керівник області звернув увагу, що це вплинуло і на рейтингові показники області. За темпом зростання обсягу прямих іноземних інвестицій Житомирщина піднялася на 9 місце в Україні, тоді як за підсумками 2017 року мала 11 місце.

Загалом з урахуванням 3,2 млн дол США інвестицій у І кварталі Житомирщина збільшила загальний обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій на 4% – до 236,1 млн дол. США.

Нагадаємо, в Житомирщину інвестують 50 країн світу.
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