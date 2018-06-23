Увага! Поліція розшукує небезпечного злочинця

За скоєння низки тяжких злочинів розшукується житель м. Бердичева Верховлюк Олександр Дмитрович, 20.05.1978 р.н.
Правоохоронці встановлюють місце перебування чоловіка, який переховується від органів досудового розслідування.
Його прикмети: міцної статури, обличчя овальне, брови широкі, очі карі.
Шановні громадяни! Якщо ви постраждали від протиправних дій вказаної особи або володієте будь-якою інформацією щодо його місця знаходження повідомте за телефонами: (0412) 40-74-20, (098)-362-72-54 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.
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