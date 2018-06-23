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Житомирські розшуківці знайшли та затримали у столиці серійного крадія

Житомирські розшуківці знайшли та затримали у столиці серійного крадія 21 червня працівники кримінальної поліції Житомирського відділу затримали у м. Києві 40-річного жителя обласного центру. Чоловік обгрунтовано підозрюється у причетності до щонайменше десятка крадіжок з офісів, установ та навчальних закладів. Нині затриманого взято під варту та вирішується питання обрання йому міри запобіжного заходу.

За наявними матеріалами, зібраними у ході досудових розслідувань, поліцейські встановили причетність підозрюваного до близько десятка крадіжок, переважно, мобільних та інших гаджетів, залишених господарями без нагляду.

- Як правило, чоловік заходив до шкіл, установ, офісів і, користуючись відсутністю людей, наприклад у кімнатах для переодягання або інших побутових приміщеннях, викрадав телефони, планшети, інші вартісні речі, які згодом реалізовував через ломбарди, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – У багатьох випадках потерпілими від його дій ставали діти або студенти, які під час спортивних занять залишали свої речі у відведених для цього приміщеннях.

Такі факти були зареєстровані у січні 2018 у загальноосвітній школі №18, у лютому – у Житомирському державному технологічному університеті, у березні – у загальноосвітній школі №28 та в інших установах.

Відтак поліцейські опрацювали зібрану на місцях подій інформацію, у тому числі записи камер відеоспостереження та свідчення очевидців і встановили причетність до них однієї й тієї ж особи.

- 40-річний житель обласного центру, ніде не працює і уже був підозрюваним у низці крадіжок, скоєних у Житомирі за аналогічних обставин раніше, однак упродовж травня-червня він перестав з’являтись до відділу на виклики для проведення необхідних слідчих дій, а відтак був оголошеий у розшук, - продовжив Михайло Сорока.

21 червня оперативники кримінальної поліції у рамках ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України затримали чоловіка у столиці, де він намагався сховатись від відповідальності за вчинене.

Нині вирішується питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Загалом чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.
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