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СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей до Росії

СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей до РосіїСпівробітники Служби безпеки України попередили контрабанду майже ста предметів старовини до країни-агресора.

Правоохоронці встановили, що уродженець Житомира скуповував на українських інтернет-аукціонах предмети старовини для перепродажу.

Клієнтів ділок підшуковував на спеціалізованих сайтах, а доставку здійснював, переважно, особисто, перевозячи антикваріат під час закордонних поїздок.

У ході прикордонно-митного контролю на залізничному пункті пропуску «Конотоп» оперативники спецслужби виявили у зловмисника вісімдесят вісім предметів старовини, серед яких радянські нагородні знаки та монети, срібний Георгіївський хрест початку двадцятого століття.

Вилучені цінності передано на мистецтвознавчу експертизу.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Спецоперація із затримання зловмисника проводилася співробітниками Управління СБ України в Житомирські області спільно зі слідчими Управління СБ України Сумщини.

СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей до Росії
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