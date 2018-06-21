День молоді-2018 у Житомирі. План заходів

У неділю, 24 червня, у найбільшій концертній залі міста Житомира – зручному та комфортабельному літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до нього території міського парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна краща творча молодь Житомирщини відзначатиме загальноукраїнський День молоді традиційним щорічним молодіжним патріотично-мистецьким заходом "МОЛОДЬ – НАДІЯ ДЕРЖАВИ – 2018". Дійство відбудеться завдяки зусиллям організаторів - управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради, молодіжних організацій, волонтерів та громадських активістів.
Відзначення Дня молоді у "Ракушці" було започатковано рівно 20 років тому. З того часу День молоді разом з житомирянами відзначали відома українська співачка Ольга Юнакова, столичний гурт "Тінь сонця", наші земляки – гурт "Друга ріка", молодіжні колективи з міст Рівного, Києва, Львова, Тернополя, Дніпра.
День молоді. План заходів на 24 червня 2018 р.
Локація: літній театр "Ракушка" міського ПКіВ ім. Ю. Гагаріна
16.00 – 22.00 – головна сцена літнього театру "Ракушка":
- патріотична молодіжна танцювальна руханка "Єдина країна";
- "ЗІРКА КАРАОКЕ-2018" – інтерактивний конкурс сучасної української пісні у три тури;
- розіграш супер-призу для глядачів
- інформаційний марафон громадських організацій
- "stand up" battle та гумористичні театральні постановки
- показові виступи вихованців клубу карате "До Дзьо"
- концерт колективів корпорації сучасного танцю "T-SQUAD"
- гала-концерт молодіжних виконавців та команд сучасного танцю
- урочисте відзначення Королеви Дня молоді
- євроденс парад open air
15.00 – 21.00 – прилегла територія біля входу до літнього театру "Ракушка":
- показові виступи зі Street Work out від "Sport Bizon's"
- фотозона "Синьо-жовте селфі у День молоді"
- інтерактивний проект "Українське графіті на асфальті"
- конкурс-буріме на кращий патріотичний слоган до Дня молоді
- майстер-клас від управління патрульної поліції у м. Житомирі стосовно прав та обов'язків молоді
- виставка українських поробок ручної роботи від спілки народних майстрів "Мистецьке Полісся"
- арт-майданчик, дискусійний клуб
Цього року організатори Дня молоді у "Ракушці" замагаються змінити, осучаснити формат заходу. Будуть проведені цікаві показові виступи з work out, показові виступи з карате-до, молодіжні руханки, інтерактивний конкурс для глядачів "Зірка караоке" від учасника відомого всеукраїнського телепроекту "Ікс Фактор" Антона Лукашика, де буде розіграний головний приз Дня молоді. Відбудеться урочисте відзначення Королеви Дня молоді, діятиме фотозона "Синьо-жовте селфі у День молоді", виставка українських поробок, конкурс "Українське графіті на асфальті", майстер-клас стосовно прав та обов'язків молоді та правил дорожнього руху.
А на головній сцені літнього театру "Ракушка" з 15 до 21 години проходитиме молодіжна мистецька програма: сучасна українська та європейська музика прозвучить у виконанні молодіжних гуртів та солістів міської студії естрадного мистецтва, виконавців зі студій "Амадеус", "Brand Studio" та "Аккорд" – переможців всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Нові танцювальні програми представлять численні учасники відомих молодіжних шкіл танцю "T-SQUAD Dance School" та "Hot Arabian Dance". На глядачів чекають гумористичні номери, сцени зі студентського життя... і багато, багато іншого.
Проте найбільшою інтригою стане розігриш головного супер-призу для глядачів.
Завершить дійство традиційний та улюблений молодими житомирянами "Євроденс-парад OPEN AIR".
Співорганізатори заходу: міський культурно-спортивний центр, міська організація естрадних діячів, спілка народних майстрів "Мистецьке Полісся", корпорація сучасного танцю хіп-хоп "T-SQUAD", модельна агенція "Elite Brilliant Models", управління патрульної поліції у м. Житомирі.
Генеральний медіа-партнер заходу - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна". Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".
Отож, якщо ти молодий та сучасний, завітай у неділю, 24 червня з 15 до 22 години до літнього театру "Ракушка" міського парку культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна, щоб разом відзначити надзвичайно важливу для юнаків та дівчат подію – День молоді!