Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 21:51 – На Житомирщині СБУ викрила механізм легалізації та експорту незаконних лісо- та пиломатеріалів 
  • 17:24 – Поліцейські застерігають: надмірна довірливість призводить до втрати грошей 
  • 13:32 – Ігор Гундич на Раді Церков: Спільне відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі – це і є єдність 
  • 16:38 – На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані 
  • 16:51 – У Житомирі дільничні офіцери викрили нарколабораторію 

На Житомирщині СБУ викрила механізм легалізації та експорту незаконних лісо- та пиломатеріалів

На Житомирщині СБУ викрила механізм легалізації та експорту незаконних лісо- та пиломатеріалівСпівробітники Служби безпеки України викрили на Житомирщині механізм легалізації незаконно вирубаної деревини.

Правоохоронці встановили, що впродовж року група ділків із Житомира скуповувала у «чорних лісорубів» незаконно вирубану у держлісгоспах області соснову деревину. Для оформлення супровідної документації зловмисники використовували реквізити та штампи фіктивних фірм та фізичних осіб.

Легалізовані таким чином лісоматеріали експортувались закордон, переважно до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Північної Азії.

Співробітники спецслужби встановили, що тільки з початку року ділки встигли експортувати пиломатеріалів на більше ніж десять мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків у офісі комерсантів та на підпільній пилорамі правоохоронці виявили «чорну» бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, банківські картки та інші матеріали, що доводять здійснення оборудок. Також було вилучено понад сто кубів кругляка і соснових пиломатеріалів, мінімальна вартість яких становить понад триста п`ятдесят тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 358 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для з`ясування завданих державі збитків.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Управлінням захисту економіки та Слідчим управлінням ГУ Нацполіції.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 259
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині СБУ блокувала схему незаконного експорту лісоматеріалів
» На Житомирщині СБУ ліквідувала підпільну пилораму з переробки незаконно вирубаної деревини
» На Житомирщині СБУ викрила фірму-експортера нелегального лісу
» На Житомирщині СБУ блокувала схему незаконного експорту лісу
» На Житомирщині СБУ припинила незаконний експорт лісу
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+