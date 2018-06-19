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Поліцейські застерігають: надмірна довірливість призводить до втрати грошей

Поліцейські застерігають: надмірна довірливість призводить до втрати грошей18 червня відразу 5 жителів області звернулось до поліції із повідомленнями про шахрайські дії незнайомців. У результаті ошуканства потерпілі добровільні збагатили лиходіїв на суму понад 70 тисяч гривень. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.

18 червня у Баранівці 62-річний місцевий житель відкрив доступ до своєї кредитної та заробітної карток для «служби безпеки банку», у результаті чого втратив більше 25,5 тисяч гривень з обох рахунків.

Цього ж дня у Коростені, «розблоковуючи» банківський рахунок, 51-річна жінка втратила майже 13 тисяч гривень, повідомивши у телефонній розмові незнайомцеві усі реквізити банківської картки.

Житомирянка, 1932 р.н., «рятувала» онука, який нібито потрапив у лікарню з серйозними травмами, і посеред ночі віддала незнайомцеві у дворі свого будинку 15 тисяч гривень.

Схожа історія трапилась і з 70-річною жителькою с. Турчинівки Чуднівського району, якій о 5 ранку невідомий повідомив про госпіталізацію сина після бійки. Уже о 7.00 жінка передала невідомо кому 10 тисяч гривень для «лікування».

А 44-річний житель смт. Лугини несподівано для себе виявився боржником кредитної спілки. Принаймі, на його ім’я у жовтні 2017 був оформлений за допомогою інтернет-послуги он-лайн кредит у розмірі близько 9 тисяч гривень, а нині він, за переконанням установи, має борг у понад 20 тисяч гривень. Сам же чоловік стверджував поліцейським, що вперше чує про таке.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Втім, як свідчить практика, обвинувачених у вчиненні ошуканств не зупиняє кримінальна відповідальність у вигляді штрафних санкцій або обмеження волі (як визначено законодавством), відтак вони продовжують свою злочинну діяльність, навіть відбуваючи покарання за уже викриті правопорушення. Тому єдиним реальним захистом від шахраїв є ваша обачність, обізнаність та уважність.
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