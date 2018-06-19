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Ігор Гундич на Раді Церков: Спільне відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі – це і є єдність

Ігор Гундич на Раді Церков: Спільне відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі – це і є єдністьЖитомирщина планує відсвяткувати спільно із представниками церков області 1030-у річницю хрещення Київської Русі.

Про це сказав, 18 червня, голова ОДА Ігор Гундич під час засідання Ради Церков.

«Церкви – це невід’ємна частина суспільства. Сьогодні ми з вами маємо працювати в єдиному напрямку – на збереження держави. Я вважаю, що є питання, де держава і церква мають співпрацювати. Відзначення хрещення Русі – це одне із таких питань. Маємо спільно відзначити цю подію. Це і показує нашу єдність. Підготуємо спільний план відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, відповідно до Указу Президента», – сказав Ігор Гундич.

Представники Ради Церков вже напрацювали проект плану святкування – молитовний сніданок, хресна хода, спільна молебень, розваги для дітей, святковий концерт та просвітницька робота.

«Будемо відпрацьовувати цей схематичний план. Основні заходи будуть проходити в обласному центрі, але однозначно святкування має бути і у районах. Таке свято державної і духовної ваги маємо провести на належному рівні», – додав Ігор Гундич.

Крім цього, представники Ради Церков ініціюють створення Церковної ради при Житомирській ОДА.

Святкувати 1030-у річницю хрещення Русі попередньо планують 12 серпня за церковною традицією.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко ініціював створення єдиної православної церкви.

Ігор Гундич на Раді Церков: Спільне відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі – це і є єдність
Ігор Гундич на Раді Церков: Спільне відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі – це і є єдність
Ігор Гундич на Раді Церков: Спільне відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі – це і є єдність
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