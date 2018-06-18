Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:38 – На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані 
  • 16:51 – У Житомирі дільничні офіцери викрили нарколабораторію 
  • 15:47 – У Житомирі оперативники викрили одразу двох автозлодіїв 
  • 08:36 – На Житомирщині засуджено двох коростенців за жорстоке вбивство таксиста 
  • 17:59 – У Житомирі взяли під варту порушника домашнього арешту 

На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані

На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані 17 червня на автодорозі Київ-Ковель у Лугинському районі відбулося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та «Фольксваген Поло». У результаті на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 людей, 3 були доставлені до медичних закладів з травмами різного ступеня тяжкості та 3 надано медичну допомогу без госпіталізації. Розпочато розслідування.

ДТП сталася близько 14.45 на 193 км автодороги «Київ-Ковель» поблизу с. Великого Дивлина, Лугинського району.

За попередньою інформацією, керманич ВАЗ-2106, не впоравшись з керуванням транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із «Фольксваген Поло» під керуванням 46-річного жителя Рівенщини.

Від отриманих травм на місці пригоди загинув 23-річний водій та 31-річна пасажирка ВАЗівки, жителі Олевського району Житомирщини. Ще двох пасажирів цього ж автомобіля, 38-річну матір та 15-річну доньку, жительок Олевщини, було госпіталізованого. Також до лікарні доставлено 24-річну пасажирку «Фольксваген Поло», жительку Рівенщини. Ще трьом пасажирам цього ж автомобіля, 1978, 2008 та 2010 р.н., усі жителі Рівенщини, надано медичну допомогу без госпіталізації.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Лугинського відділення поліції та Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані
На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані
На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 47
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирському районі ДТП сталася за участі маршрутного автобусу (ФОТО)
» В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)
» В Ємільчинському районі у результаті ДТП загинули 2 юнака, ще 2 – у лікарні (ФОТО)
» На Житомирщині у вихідні дні внаслідок ДТП Загинуло 4 особи
» Жахливе ДТП на Житомирщині - загинуло п'ятеро людей. ФОТО
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+