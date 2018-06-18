На Житомирщині у результаті ДТП загинуло 2 людей та ще 3 травмовані

17 червня на автодорозі Київ-Ковель у Лугинському районі відбулося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та «Фольксваген Поло». У результаті на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 людей, 3 були доставлені до медичних закладів з травмами різного ступеня тяжкості та 3 надано медичну допомогу без госпіталізації. Розпочато розслідування.
ДТП сталася близько 14.45 на 193 км автодороги «Київ-Ковель» поблизу с. Великого Дивлина, Лугинського району.
За попередньою інформацією, керманич ВАЗ-2106, не впоравшись з керуванням транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із «Фольксваген Поло» під керуванням 46-річного жителя Рівенщини.
Від отриманих травм на місці пригоди загинув 23-річний водій та 31-річна пасажирка ВАЗівки, жителі Олевського району Житомирщини. Ще двох пасажирів цього ж автомобіля, 38-річну матір та 15-річну доньку, жительок Олевщини, було госпіталізованого. Також до лікарні доставлено 24-річну пасажирку «Фольксваген Поло», жительку Рівенщини. Ще трьом пасажирам цього ж автомобіля, 1978, 2008 та 2010 р.н., усі жителі Рівенщини, надано медичну допомогу без госпіталізації.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи Лугинського відділення поліції та Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин ДТП.