У Житомирі дільничні офіцери викрили нарколабораторію

15 червня у ході санкціонованного обшуку поліцейські Житомирського ВП виявили за місцем проживання 30-річного чоловіка прекурсори, специфічні інгрідієнти та посуд, шприци з речовиною темного кольору та інші свідчення виготовлення наркотичних засобів.
Раніше молодик уже потрапляв у поле зору поліцейських під час заходів з протидії незаконному обігу наркотиків.
- У 2017 році цей чоловік затримувався нами за зберігання амфетаміну, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Більше того, у момент затримання він знаходився у квартирі, де проводився санкціонований обшук через причетність її власника до незаконних оборудок з наркотиками.
Відтак менше ніж за півроку за інформацією, зібраною дільничними офіцерами, слідчий порушив клопотання про проведення в оселі, де мешкає підозрюваний, обшуку. 15 червня за відповідною ухвалою суду цю слідчу дію було виконано та у результаті виявлено у квартирі свідчення виготовлення амфетаміну.
Чоловік пояснювати походження та призначення вилученого відмовився. Нині у рамках розпочатого кримінального провадження з попередньою кваліфікацією події - ст. 309 ККУ - підготовлено подання до суду для призначення відповідних експертиз та встановлюються усі обставини.
Молодикові може загрожувати відповідальність від штрафу аж до 3-річного обмеження чи позбавлення волі.