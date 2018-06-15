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У Житомирі дільничні офіцери викрили нарколабораторію

У Житомирі дільничні офіцери викрили нарколабораторію15 червня у ході санкціонованного обшуку поліцейські Житомирського ВП виявили за місцем проживання 30-річного чоловіка прекурсори, специфічні інгрідієнти та посуд, шприци з речовиною темного кольору та інші свідчення виготовлення наркотичних засобів.

Раніше молодик уже потрапляв у поле зору поліцейських під час заходів з протидії незаконному обігу наркотиків.

- У 2017 році цей чоловік затримувався нами за зберігання амфетаміну, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Більше того, у момент затримання він знаходився у квартирі, де проводився санкціонований обшук через причетність її власника до незаконних оборудок з наркотиками.

Відтак менше ніж за півроку за інформацією, зібраною дільничними офіцерами, слідчий порушив клопотання про проведення в оселі, де мешкає підозрюваний, обшуку. 15 червня за відповідною ухвалою суду цю слідчу дію було виконано та у результаті виявлено у квартирі свідчення виготовлення амфетаміну.

Чоловік пояснювати походження та призначення вилученого відмовився. Нині у рамках розпочатого кримінального провадження з попередньою кваліфікацією події - ст. 309 ККУ - підготовлено подання до суду для призначення відповідних експертиз та встановлюються усі обставини.

Молодикові може загрожувати відповідальність від штрафу аж до 3-річного обмеження чи позбавлення волі.
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