У Житомирі оперативники викрили одразу двох автозлодіїв

Обидва підозрюваних – 27-річні жителі обласного центру. Одного з них поліцейські затримали одразу ж після чергової вчиненої крадіжки вартісних речей з чужої іномарки. Іншого допомогли затримати житомиряни й нині його викрито у причетності до низки аналогічних фактів, зареєстрованих у місті наприкінці травня. Досудові розслідування тривають.
14 червня до Житомирського відділу поліції звернувся киянин із повідомленням про те, що десять хвилин тому хтось поцупив з його автівки особисті речі.
На місці події зі слів заявника поліцейські з’ясували, що злодій скористався кількахвилинною відсутністю власника «Mazda СХ-5», припаркованої на одній з житомирських вулиць, розбив бокове скло дверцят і потягнув перше, що потрапило йому під руку. Разом із чоловічою сумкою заявник втратив особисті документи, інші речі та пристрій для відстрілу гумових куль.
– Під час огляду транспортного засобу на пошкодженому вікні експерти також помітили плями крові, що могла належати ймовірному злодієві. Також була вилучена інша слідова інформація. Водночас оперативники карного розшуку відпрацьовували прилеглу територію та визначене коло підозрюваних осіб, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Відтак у результаті першочергових заходів неподалік від місця вчиненої крадіжки в одній з будівель розшуківці виявили молодика, який як раз сортував якісь речі. Особа парубка була знайомою поліцейським, оскільки раніше він уже неодноразово потрапляв у їх поле зору і притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за грабежі.
– У ході огляду у приміщенні-схованці були виявлені речі, як щойно викрадені з автівки, так і такі, походження яких слід ще встановлювати. Свою причетність до вчиненої крадіжки 27-річний житомирянин визнав. Його було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України, - повідомив Михайло Сорока.
Водночас 13 червня було затримано ще одного автозлодія. 27-річний парубок близько півночі розбив вікна у припаркованих у дворі будинку легковиків і викрав звідти речі. Втекти йому не дозволили місцеві мешканці, які й передали спритника в руки поліцейським. Нині встановлена його причетність до ще трьох аналогічних фактів, зареєстрованих у Житомирі наприкінці травня. Також правоохоронці перевіряють відомості про те, що обидва підозрювані в автокрадіжках можуть бути пов’язані спільною протиправною діяльністю.
Досудові розслідування тривають. За чинним законодавством обом молодикам може загрожувати від піврічного арешту й аж до позбавлення волі на термін до 5 років.
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