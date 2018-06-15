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На Житомирщині засуджено двох коростенців за жорстоке вбивство таксиста

На Житомирщині засуджено двох коростенців за жорстоке вбивство таксистаЗа принципової позиції прокуратури Житомирської області, яка забезпечувала публічне обвинувачення, суд ухвалив обвинувальний вирок стосовно двох жителів м. Коростень, визнавши їх винними у скоєнні вбивства водія таксі та призначивши реальне покарання, співвідносне скоєному злочину.

Судовим слідством установлено, що двоє жителів Коростеня, 24-ох та 23-ох років, один з них раніше судимий, у грудні 2016 року, близько 23.00 год., перебуваючи біля місцевого кафе-бару, за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном, вирішили вчинити розбійний напад та умисне вбивство водія таксі.

Для здійснення задуманого злочину вони замовили таксі нібито для поїздки до с. Іскоростень. Однак виїхавши за місто, зупинили автомобіль неподалік водойми, де накинулися на водія та почали жорстоко бити. Вчинивши розбій, забрали речі потерпілого - 200 грн і мобільний телефон та намагалися заволодіти автомобілем, проте під час руху кермо заблокувалось.

Водій намагався втекти від злочинців, однак вони наздогнали потерпілого та завдали ножем численні колото-різані рани, від яких чоловік помер.

Сторона обвинувачення довела у суді умисний злочинний характер вчинених злочинів, які відносяться до особливо тяжких.

Відтак, вироком Коростенського міськрайонного суду обох осіб визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України та призначено відповідне покарання – одному, раніше судимому - довічне ув’язнення, іншому – позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією належного їм на праві власності майна.
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