У Житомирі взяли під варту порушника домашнього арешту

Днями рішенням Богунського районного суду за клопотанням слідчого Житомирського відділу поліції взято під варту 24-річного жителя обласного центру, який обгрунтовано підозрюється у замаху на крадіжку з продуктового магазину. Раніше відносно молодика було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак накладені рішенням суду зобов’язання парубок систематично порушував.
Близько 4-ї години ранку 9 травня наряд групи реагування поліції охорони отримав сигнал про спрацювання сигналізації в одному з житомирських торгівельних закладів. Під час обстеження території правоохоронці виявили розбите скло вікна будівлі, а згодом побачили усередині двох чоловіків, один з яких тримав у руках містку сумку.
– Обох молодиків було затримано, а за спробу крадіжки розпочато кримінальне провадження, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – У ході досудового розслідування одному з парубків було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на час з 22.00 до 8.00 та визначено низку спеціальних зобов’язань.
Однак, як засвідчили подальші події, 21-річний молодик проігнорував вказане рішення суду і тричі не з’явився за викликом до органу досудового розслідування, а також був систематично відсутній за місцем проживання після часу, вказаного в ухвалі про обрання міри запобіжного заходу.
Відтак слідчим Житомирського відділу поліції за процесуального керівництва міської прокуратури на розгляд Богунського районного суду було винесено клопотання про заміну запобіжного заходу для чоловіка.
Відповідною ухвалою нині прийнято рішення про його взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі 35,5 тисяч гривень.
- Загалом нині у Житомирі відносно 21 особи, підозрюваної у вчиненні тих чи інших кримінальних діянь, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без використання електронних засобів контролю, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Дільничні офіцери постійно контролюють дотримання ними встановлених обмежень та зобов’язань і у разі їх порушень – наслідки не забаряться.
Відтак поліцейські застерігають: у разі ігнорування умов запобіжного заходу правоохоронці клопотатимуть про його посилення.