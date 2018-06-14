До уваги водіїв - наближаються грози та шквали!

Посилаючись на повідомлення Житомирського обласного центру з гідрометереології, Служба автомобільних доріг у Житомирській області попереджає водіїв про ускладнення погодних умов!
Сьогодні у другій половині дня з утриманням до кінця доби та вночі 15 червня в області очікуються грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали.
Звертаємось до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість.
Пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.
За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендуємо обов’язково виділити себе на дорозі. Водії повинні завчасно включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи – використовувати світлий одяг і за можливості світлоповертаючі елементи, що дозволить водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати.
Прес-служба САД у Житомирській області