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До уваги водіїв - наближаються грози та шквали!

До уваги водіїв - наближаються грози та шквали!Посилаючись на повідомлення Житомирського обласного центру з гідрометереології, Служба автомобільних доріг у Житомирській області попереджає водіїв про ускладнення погодних умов!

Сьогодні у другій половині дня з утриманням до кінця доби та вночі 15 червня в області очікуються грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали.

Звертаємось до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість.

Пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендуємо обов’язково виділити себе на дорозі. Водії повинні завчасно включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи – використовувати світлий одяг і за можливості світлоповертаючі елементи, що дозволить водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати.

Прес-служба САД у Житомирській області
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