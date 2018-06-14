Під Житомиром перекинувся мікроавтобус з сумчанами

Унаслідок ДТП водій та пасажири автомобіля отримали травми. Поліцію розпочато досудове розслідування.
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13.40 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», 54-річний житель м. Сум, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з відбійником, унаслідок чого автомобіль перекинувся.
У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій автомобіля та його пасажири: 52 та 45-річна жительки м. Сум та 44-річна жителька Сумської області. Усіх їх було доставлено до лікувальних закладів м. Житомира.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Водночас поліція звертається до водіїв: під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки, обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.