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Під Житомиром перекинувся мікроавтобус з сумчанами

Під Житомиром перекинувся мікроавтобус з сумчанамиУнаслідок ДТП водій та пасажири автомобіля отримали травми. Поліцію розпочато досудове розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13.40 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», 54-річний житель м. Сум, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з відбійником, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій автомобіля та його пасажири: 52 та 45-річна жительки м. Сум та 44-річна жителька Сумської області. Усіх їх було доставлено до лікувальних закладів м. Житомира.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Водночас поліція звертається до водіїв: під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки, обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Під Житомиром перекинувся мікроавтобус з сумчанами
Під Житомиром перекинувся мікроавтобус з сумчанами
Під Житомиром перекинувся мікроавтобус з сумчанами
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