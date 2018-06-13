Поліцейські розшукують угонщика, який кинув викрадену у Житомирі автівку за містом

Увечері 12 червня у Житомирському районі було виявлено ВАЗівку, яку невідомий угнав з обласного центру тієї ж ночі. У рамках подальших розшукових заходів правоохоронці встановлюють особу угонщика та його місцеперебування.
Близько 1 години ночі на спецлінію «102» зателефонував 39-річний житомирянин із повідомленням про викрадення своєї машини ВАЗ-2105. За словами чоловіка, він звично припаркував автівку біля будинку, в якому проживає, і залишив її ночувати під відкритим небом. Однак після опівночі зреагував на підозрілий шум. Поки ж отямився зі сну і роздивився, второпав, що його ВАЗівки на місці немає.
Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські розпочали проведення необхідних слідчо-розшукових заходів, направлених на розкриття злочину.
– Увечері наступного дня до дільничного офіцера звернулись жителі с. Березівки і повідомили про підозрілий автомобіль, що упродовж дня простояв неподалік автозаправної станції. За весь цей час до нього ніхто так і не підійшов. Коли ми перевірили транспортний засіб, то він виявився угнаним уночі з м. Житомира, - розповів начальник Житомирського відділення поліції Сергій Крошко.
Під час огляду ВАЗівки правоохоронці виявили пакунки з речами, походження яких нині встановлюється. У ході подальших розшукових заходів поліція проводиться заходи зі встановлення особи угонщика та місця його перебування.
За чинним законодавством незаконне заволодіння транспортним засобом карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі строком від 3 до 5 років.