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У Житомирі екс-проректора університету визнано винним в адмінпорушенні, пов’язаному з корупцією

У Житомирі екс-проректора університету визнано винним в адмінпорушенні, пов’язаному з корупцієюЖитомирською місцевою прокуратурою доведено у суді винуватість колишнього проректора одного з університетів у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані).

Установлено, що проректор вищого навчального закладу порушив вимоги ст.52 (додаткові заходи здійснення фінансового контролю) Закону України «Про запобігання корупції» .

Зокрема, одержавши у липні минулого року у ПАТ «Державний ощадний банк України» кредит на суму 350 тис грн, всупереч вимогам ст. 52 цього закону, не подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Взявши до уваги надані докази, Корольовський районний суд м. Житомира дійшов висновку, що в діях проректора є склад адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Разом з тим, у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, провадження закрито.

Довідково: відповідно до ч.2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.
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