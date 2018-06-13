Спекулювання на темі доріг на Житомирщині – помста недоброчесних?!

Якщо медичними послугами користуєшся, коли припече, то дорогами - щодня. Мабуть, саме тому тема якості проїзду турбує пересічного громадянина найбільше.
Не секретом є те, що основна кількість шляхів в Україні будувалась у 60-70-х роках минулого століття, не дивина і те, що дороги зношуються, потребують капіталовкладень. Але не особливо прийнято популяризувати ту інформацію, що останні двадцять років фінансування на покращення шляхів виділяли за залишковим принципом, тобто спочатку пенсії та зарплатня бюджетникам, а вже потім - окраєць на дороги.
Ситуація, що маємо зараз, виникла не за рік-два – це результат багаторічного «махання рукою» на дороги, не взяття до уваги висновків фахівців та нульова робота на випередження наслідків.
Одним з позитивних рішень Уряду, хоч і не з першого разу, але було прийнято закон про створення Дорожнього фонду, що дозволятиме кошти, сплачені за рахунок акцизних зборів та мит від нафтопродуктів, палива та автомобілів, (які і так повинні були постійно спрямовуватись на ремонт доріг), спрямовувати і справді на поліпшення стану доріг. У поточному році це половина від усіх надходжень.
Та й з приходом на посаду очільника Укравтодору Славоміра Новака, почав вибудовуватися план дій щодо виходу з ситуації бездоріжжя в нашій країні. Розуміючи всю складність роботи, пан Славомір не обіцяв «золотих антилоп», які пробігаючи по шляхам робитимуть їх ідеальними. В одному з перших виступів очільник Укравтодору зауважив: «Я не маг, не чекайте від мене чудес. Дороги не будуються швидко. Потрібно реформувати систему, зробити її прозорою».
Та перейдемо від загального до конкретного. Останнім часом увага до доріг саме в Житомирській області є не просто підвищеною, а «особливою».
Причому ця «увага» має свій гіркий присмак. То активісти розкладають біля Служби старі шини, то ті ж особи вимагають кошти на дороги з кожного працівника САД. Сюжети на місцевих інтернет-ресурсах у кращих традиціях «а ля Кисельов» не без режисерської підтримки про розрізані шини продовжили ланцюжок активностей «уважних громадських діячів».
Як висловлювався відомий класик: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Спробуємо і ми розібратися із ситуацією на дорогах.
Із 1 січня поточного року Служби автодоріг в областях є замовниками робіт лише на шляхах державного значення. На балансі Житомирської служби лишилось 1606,8 кілометрів доріг.
На цей рік у межах державного фінансування заплановано відремонтувати окремими ділянками Н-03 Житомир-Чернівці.
Для того, щоб ремонтні роботи стартували вчасно, ще взимку у Службі автодоріг підготовили проектну документацію. По одному з відрізків на торги вийшли 22 лютого (оголошення оприлюднено на веб-порталі «Прозоро») і вже за 2 місяці, за умовами контракту, роботи могли б розпочатися.
Що відбувається далі? Один із підрядників - ПП «Автомагістраль», - вочевидь, відчувши себе господарем ситуації та озброївшись юридичною підтримкою, рівно за день до кінцевого строку подання пропозицій подає скаргу до Антимонопольного комітету України щодо нібито «порушень законодавства у сфері публічних закупівель». Розгляд скарги займає ще тиждень-два, скаргу відхиляють, час втрачається.
Результат: аукціон по об’єкту ремонту переноситься на червень.
Ця б ситуація не дивувала, якби була поодинокою чи хоча б по суті. Та ба, з рядом інших об’єктів по шляху Н-03 повторюється аналогічна схема.
Не вірите? Перевіряймо. На сайті державних закупівель по номеру процедури: UA-2018-02-22-001280-b, UA-2018-02-22-001338-b, UA-2018-02-23-000521-b, UA-2018-02-23-000608-b, UA-2018-02-27-001338-a, UA-2018-03-15-001807-a.
Здається, ПП «Автомагістраль» цілеспрямовано блокує роботу дорожників у Житомирській області.
Причина? Відповідь Вас здивує. Минулого року Служба в області не прийняла «браковану» роботу на шляху Р-18, про що нещодавно Голова Укравтодору згадував на засіданні Уряду. Підрядник недоліки не ліквідував і досі. А замість виправлення помилок – саботаж у проведенні тендерів.
Не сходить з вуст місцевих ЗМІ і очікуваний ремонт шляху М-21 Житомир-Могилів-Подільський – на тій ділянці, що нещодавно підвищила свій статус з регіональної. Ідеться про зруйновану частину автодороги від міста Рудня до міста Овруч (км 19-23).
Ще в 2017 році дорожники підготували всю необхідну документацію та оголосили торги (20.10.2017 р.). Здійснити ремонт планували за рахунок «митних коштів», які розподіляє Житомирська ОДА. Торги не відбулися за відсутності необхідної кількості учасників.
У поточному році Служба зробила перерахунок цін, відкоригувала кошторис. Планується отримати кошти від минулорічних невикористаних коштів, перерахованих ОДА митницею. Кінцевий строк подання пропозицій – 02.07.2018 року.
Окрім цього, зараз проводяться роботи з капітального ремонту на ділянках регіонального шляху державного значення Р-49 Васьковичі – Шепетівка, що в селах Радичі та Вересівка Ємільчинського району; проводяться роботи з експлуатаційного утримання автошляхів; підвищується безпека руху: замінено та встановлено 451 дорожній знак, на майже 110 кілометрах влаштовано розмітку (по шляхам Н-03, М-21, Н-02).
Правда, фактичне фінансування не відповідає потребі, адже для вирішення питання з ліквідацією аварійної ямковості на шляхах державного значення області та виконання заходів з безпеки руху, відповідно до результатів обстеження, необхідно 220 мільйонів гривень, а отримано та вже практично витрачено 129 мільйонів грн. Та й на цю ситуацію керівництво САД у Житомирській області має оптимістичний погляд - чекають додаткових надходжень, адже був наданий запит на Укравтодор у зв’язку з потребою. Планують ліквідувати ямковість на усіх шляхах державного значення в повному обсязі.
Нещодавно начальник Служби у Житомирській області Геннадій Савченко звернувся до народних депутатів, громадськості, підрядників та користувачів доріг з проханням не висмоктувати проблеми з пальця, або ще гірше – самим їх створювати: «Стежка до якісних доріг терниста, тривала, але пройти її варто разом».
Важко не погодитись, адже не дарма Іван Франко лишив нам послання про те, що сила народу - в його єдності: «Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незламно стояти все за одного, а один за всіх, доти ніяка сила не побідить вас».
Сергій Вільха