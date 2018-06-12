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НАБУ расследует исчезновение техники с Житомирского бронетанкового завода

НАБУ расследует исчезновение техники с Житомирского бронетанкового заводаВ Антикоррупционном бюро расследуют схему списания техники Житомирского бронетанкового завода на сумму более 12 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро приобщит к уголовному производству о растрате на Житомирском бронетанковом заводе информацию об исчезновении комплектующих к боевым машинам на сумму 12 миллионов гривен.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Сергея Лещенко, который опубликовал проект «Марлин», сообщает «Слово и Дело».

В НАБУ объяснили, что с 2016 года ведется расследование о возможной растрате имущества путем злоупотребления служебным положением должностными лицами завода.

«Учитывая то, что в заявлении изложены сведения, аналогичные тем, которые являются предметом расследования, указанное заявление приобщено к материалам указанного уголовного производства, в ходе которого изложенные в нем сведения будут проверены следственным путем», – говорится в ответе Бюро.

Речь идет об аудиторском отчете Министерства обороны Украины от апреля 2015 года, которые проект «Марлин» передал Бюро.

Аудиторы тогда установили отсутствие 42 наименований комплектующих на общую сумму 12,2 млн грн. При этом имущество не списывалось.

В то же время, документы по указанной технике были уничтожены, некоторые – в соответствии с законом, другие – безосновательно. Поэтому аудиторы заявили о невозможности подтвердить причинение убытков.
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