На Житомирщині судитимуть директорку дитсадка

Бердичівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вчинення однією із директорів Андрушівського дошкільного навчального закладу службового підроблення та розтрати коштів місцевого бюджету.
Встановлено, що директор дошкільного навчального закладу, будучи наділеною адміністративно-розпорядчими повноваженнями, неодноразово вносила неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, підробила табелі робочого часу працівниці про перебування на робочому місці.
Це у той час, коли працівниця у листопаді 2016, грудні 2017 – січні 2018 року взагалі була відсутня не лише на роботі, а й в Україні, оскільки здійснювала вояжі до Республіки Польща. Усього посадовець незаконно протабелювала 13 робочих днів, за які, відповідно, відсутній на роботі виплачено заробітну плату із місцевого бюджету.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 191, ст. 366 КК України скеровано до Андрушівського районного суду.
Публічне обвинувачення забезпечуватиме Бердичівська місцева прокуратура.