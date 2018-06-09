Бердичівлянину та його сестрі за вимагання та умисне вбивство дружини «світить» довічне ув’язнення

Бердичівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох осіб, яких підозрюють у вчиненні вимагання та умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою 29-річної жінки.
Про це повідомив керівник Бердичівської місцевої прокуратури Вадим Кожухар.
Очільник місцевої прокуратури, під процесуальним керівництвом якої проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні зауважив, що обвинувальний акт складено на підставі законно здобутих беззаперечних доказів. «Зокрема, серед таких - офіційні висновки низки судових експертиз, одержаних органом досудового слідства та долучених до матеріалів кримінального провадження», - констатував Вадим Кожухар.
Прокурор уточнив, що йдеться про жорстоке вбивство, скоєне у Бердичеві у січні цього року, яке викликало значний резонанс серед місцевих жителів. Установлено, що 28 - річний чоловік та його рідна 31 - річна сестра, дізнавшись, що дружина одержала значну суму грошей від родича, почали їх вимагати. У зв’язку з цим між жінкою та співучасниками стався конфлікт, під час якого у чоловіка та його сестри виник умисел заподіяти потерпілій смерть, який вони реалізували, убивши її.
Керівник місцевої прокуратури додав, що обурені таким зухвалим та жорстоким вбивством рідні і знайомі потерпілої вимагали від правоохоронців швидкого розслідування, вдаючись до пікетування доріг тощо. «Однак закон передбачає, що до кожного учасника кримінального провадження має бути застосована належна правова процедура, а тому розслідування повинно бути не лише швидким, а й повним та всебічним», - резюмував Вадим Кожухар.
Також слід зауважити, що прокурор у своїй діяльності керується виключно законом. Втручання у будь-якій формі у здійснення прокурором своїх службових повноважень є неприпустимим.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 (вимагання, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) та п.6, п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) КК України скеровано до Бердичівського міськрайонного суду для розгляду по суті. Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Бердичівська місцева прокуратура.
Додатково: санкція суворішої – статті 115 КК України передбачає покарання - зокрема, позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.