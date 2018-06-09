Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:08 – Бердичівлянину та його сестрі за вимагання та умисне вбивство дружини «світить» довічне ув’язнення 
  • 15:59 – На Житомирщині судитимуть директора державного підприємства за вимагання та отримання хабара 
  • 12:17 – У Житомирі прокуратура захистила права майже 40 тис мешканців квартир багатоповерхових будинків, порушені ПАТ «Житомиргаз» 
  • 17:50 – У Бердичеві намагались перепродати авто, яке вже три роки шукає поліція Києва 
  • 11:12 – На Житомирщині відремонтували дорогу, яка останній раз «бачила ремонт» ще у 1980-х роках 

Бердичівлянину та його сестрі за вимагання та умисне вбивство дружини «світить» довічне ув’язнення

Бердичівлянину та його сестрі за вимагання та умисне вбивство дружини «світить» довічне ув’язненняБердичівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох осіб, яких підозрюють у вчиненні вимагання та умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою 29-річної жінки.

Про це повідомив керівник Бердичівської місцевої прокуратури Вадим Кожухар.

Очільник місцевої прокуратури, під процесуальним керівництвом якої проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні зауважив, що обвинувальний акт складено на підставі законно здобутих беззаперечних доказів. «Зокрема, серед таких - офіційні висновки низки судових експертиз, одержаних органом досудового слідства та долучених до матеріалів кримінального провадження», - констатував Вадим Кожухар.

Прокурор уточнив, що йдеться про жорстоке вбивство, скоєне у Бердичеві у січні цього року, яке викликало значний резонанс серед місцевих жителів. Установлено, що 28 - річний чоловік та його рідна 31 - річна сестра, дізнавшись, що дружина одержала значну суму грошей від родича, почали їх вимагати. У зв’язку з цим між жінкою та співучасниками стався конфлікт, під час якого у чоловіка та його сестри виник умисел заподіяти потерпілій смерть, який вони реалізували, убивши її.

Керівник місцевої прокуратури додав, що обурені таким зухвалим та жорстоким вбивством рідні і знайомі потерпілої вимагали від правоохоронців швидкого розслідування, вдаючись до пікетування доріг тощо. «Однак закон передбачає, що до кожного учасника кримінального провадження має бути застосована належна правова процедура, а тому розслідування повинно бути не лише швидким, а й повним та всебічним», - резюмував Вадим Кожухар.

Також слід зауважити, що прокурор у своїй діяльності керується виключно законом. Втручання у будь-якій формі у здійснення прокурором своїх службових повноважень є неприпустимим.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 (вимагання, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) та п.6, п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) КК України скеровано до Бердичівського міськрайонного суду для розгляду по суті. Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Бердичівська місцева прокуратура.

Додатково: санкція суворішої – статті 115 КК України передбачає покарання - зокрема, позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 70
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині посадовців приватного підприємства судитимуть за самовільне захоплення понад 150 га землі
» Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації
» Житомирянина судитимуть за хуліганство та бійку у нічному клубі
» На Житомирщині закінчено досудове розслідування смертельного ДТП, що сталася у Малині
» На Житомирщині двох колишніх керівників району засуджено до позбавлення волі терміном на 2 роки 6 місяців
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Надзвичайно важливо, щоб Закон про Антикорупційний суд був прийнятий найближчим часом – Президент
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
Рекорд Години Землі: 60 хвилин, що об’єднали мільйони в 188 країнах світу. Настав час вийти за межі години
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+