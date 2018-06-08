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На Житомирщині судитимуть директора державного підприємства за вимагання та отримання хабара

На Житомирщині судитимуть директора державного підприємства за вимагання та отримання хабараСлідчими слідчого відділу прокуратури Житомирської області завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання директором держпідприємства та його пособником неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування установлено, що директор держпідприємства вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду на суму 140 тис грн, пообіцявши йому безперешкодно затвердити та надати висновки експертиз, необхідних для функціонування газової автозаправної станції, що в м. Новоград-Волинський.

Свої послуги посадовець оцінив у декілька разів більше, у той час коли їх офіційна вартість становить близько 30 тис грн.

Як повідомлялося раніше, першу частину неправомірної вигоди на суму 70 тис грн директор через посередника - колишнього правоохоронця - одержав наприкінці грудня минулого року. Решту суми, за його вказівкою, підприємець повинен був передати після одержання необхідних документів.

У березні цього року після передачі другої частини неправомірної вигоди на суму 46 тис грн (посередник повернув підприємцю 24 тис грн як витрачені на проплату офіційних документів), його разом із спільником правоохоронці затримали у Житомирі, у приміщенні держпідприємства.

Викрити незаконні дії посадовця вдалося завдяки злагодженій співпраці прокуратури області та співробітників відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в області.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України скеровано до Корольовського районного суду м. Житомира для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
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