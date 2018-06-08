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У Житомирі прокуратура захистила права майже 40 тис мешканців квартир багатоповерхових будинків, порушені ПАТ «Житомиргаз»

У Житомирі прокуратура захистила права майже 40 тис мешканців квартир багатоповерхових будинків, порушені ПАТ «Житомиргаз»Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира 06.06.2018 підтримано позицію прокуратури та визнано неправомірними дії ПАТ «Житомиргаз» та ТзОВ «Житомиргаз Збут», щодо встановлення лічильників газу у багатоквартирних будинках.

Після набрання рішенням законної сили мешканцям будинків, права яких були порушені, а це близько 40 тисяч громадян, товариство зобов’язане перерахувати з 01.01.2017 плату за газ на підставі норм споживання природного газу населення, визначених Урядом, а подальше визначення об’єму спожитого газу на підставі загальнобудинкових лічильників припиняється.

Про це повідомила заступник прокурора Житомирської області Роксолана Гребенюк, сьогодні, 8 червня 2018 року журналістам на брифінгу, у якому також взяв участь начальник відділу прокуратури області Сергій Чурін.

Органами прокуратури області у серпні минулого року встановлено факти порушення вимог чинного законодавства ПАТ «Житомиргаз» та ТзОВ «Житомиргаз Збут», які без згоди співвласників багатоповерхових житлових будинків встановили загальнобудинкові лічильниках у 116 будинках та нарахували безпідставну плату за спожитий газ.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади м. Житомира прокуратурою заявлено до суду позов про визнання протиправними встановлення ПАТ «Житомиргаз» загальнобудинкових лічильників, зобов’язання ПАТ «Житомиргаз» та ТзОВ «Житомиргаз Збут» провести перерахунок об’єму використаного газу й плати за його споживання, а також демонтаж неправомірно встановлених лічильників.

На брифінгу також повідомлено, що, крім того, судовим рішенням встановлено обов’язок ПАТ «Житомиргаз» демонтувати незаконно встановлені будинкові лічильники без згоди всіх мешканців.

Наразі проводиться вивчення законності дій ПАТ «Житомиргаз» по розміщенню будинкових лічильників в інших населених пунктах області.
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