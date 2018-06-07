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У Бердичеві намагались перепродати авто, яке вже три роки шукає поліція Києва

У Бердичеві намагались перепродати авто, яке вже три роки шукає поліція КиєваУ територіальному сервісному центрі № 1842 у Бердичеві 5 червня виявили автомобіль, який значиться у розшуку в столиці.

Двоє бердичівлян у вівторок, 5 червня звернулися до ТСЦ № 1842 з наміром оформити договір купівлі-продажу на автомобіль Daewoo Lanos.

Однак під час перевірки за Єдиним державним реєстром МВС адміністратор сервісного центру виявив, що з кінця червня 2015 року транспортний засіб розшукується Деснянським управлінням поліції ГУНП в м. Києві.

Про подію негайно повідомили до правоохоронних органів, матеріали справи зареєстровано в журналі обліку Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області.

До речі, цього ж дня у територіальному сервісному центрі МВС № 1843 у Коростені мешканець Овруцького району мав намір замінити посвідчення водія. Однак під час перевірки встановили, що документ має явні ознаки підробки. Про встановлений факт одразу повідомили у Коростенський ВП ГУНП в Житомирській області.
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