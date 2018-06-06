На Житомирщині відремонтували дорогу, яка останній раз «бачила ремонт» ще у 1980-х роках

За дорученням голови ОДА Ігоря Гундича управління дорожнього будівництва спільно із представниками технагляду перевіряють якість відремонтованих доріг.
Перевірка проходила сьогодні, 5 червня, у Романівському районі. Надалі їх здійснюватимуть систематично – на різних ділянках відремонтованих за минулий місяць 51 тис. кв. м доріг.
Зокрема, перевірили якість ямкового ремонту дороги у Романівському районі, яка за словами місцевих жителів, останній раз «бачила ремонт» ще у 1980-х рр.
«Тут були суцільні ями. Останній раз тут дорога «бачила ремонт» ще у 1980-х роках. Відповідна була і якість. Нарешті після ремонту можна спокійно пройти і проїхати», – сказала жителька станції Разіно Романівського району Валентина.
У селі Велика Козара дорога також була у вкрай поганому стані.
«Наші дороги завжди бажають бути кращими. Але з часом тут взагалі дорога стала непридатною для проїзду. В цьому році відремонтували – тепер маємо надію, що і транспортне сполучення відновиться», – сказала сільський голова села Велика Козара Оксана Верніцька.
В управлінні дорожнього будівництва задоволені якістю робіт, які оглянули сьогодні під час перевірки. За словами Романа Крисюка, першочергово проводять ремонти доріг обласного та районного значення із найбільшою інтенсивністю руху.
Голова ОДА Ігор Гундич підкреслює, що за 1 рік відремонтувати все, за що не бралися десятками років, не можливо. Проте масштабні ремонти в області розпочнуться вже цьогоріч.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко оголосив 2018-2020 роки роками доріг. В області оголошено тендери на поточні та капітальні ремонти доріг, які розпочнуться вже незабаром. Житомирщина отримала для цього необхідний фінансовий ресурс із Дорожнього фонду та у рамках митного експерименту.
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