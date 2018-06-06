Військові Житомирщини відіграють ключову роль у захисті України, – Михайло Забродський

У ході антитерористичної операції на Сході України вдалося звільнити та відновити конституційний лад на понад 6 тисячах квадратних кілометрів Донецької і Луганської областей.
Який вклад у такий результат зробила Житомирщина – розповів командувач десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
«На початку подій на сході держави на Житомирщині дислокувалися одні з найбільш боєздатних та найпотужніших військових частин ЗСУ – 95, 26 та 30 бригади. Вони могли виділити людей і техніку для виконання завдань на сході і в той же час виконувати тут на місцях призов, мобілізацію і доукомплектування. Якщо ми говоримо про вклад житомирських військових у проведення АТО, то, у першу чергу, йдеться, хто і в якій послідовності залучався до виконання завдань. У цьому плані Житомирщина одна з перших областей, тому що саме звідси були перекинуті військові підрозділи – спочатку на південь, а потім на схід України. Крім того, наші 3 військові частини – це 3 найпотужніші елементи ЗСУ: десантно-штурмові війська, сухопутні війська та артилерія сухопутних військ. Вони були найбільш затребуваними на той час», – зазначає Михайло Забродський.
За його словами, Житомирська область стала кузнею військових кадрів.
«Житомирщина дала поповнення для цілого ряду військових частин і формувань, які у мирний час просто не існували. Тому за кількістю особового складу наша область точно на першому місці в Україні, беручи той факт, що житомирські військові служать на теренах різних областей. Житомирщина розвернула досить потужну базу для підготовки – навчальні центри та полігони, де готується поповнення, яке необхідне навіть зараз. Також відмічаємо чітку роботу військкоматів Житомирщини, які завжди були прикладом для інших областей», – наголосив він.
Також Михайло Забродський додав, що наші військові мають хорошу репутацію у ЗСУ.
«Виходячи з рівня підготовки, оснащення та, головне, рівня мотивації особового складу, житомирянам зазвичай дістаються найбільш нелегкі ділянки, навіть зараз. Командування знає житомирських вояків, вірить у них і впевнене, що завдання буде виконане за будь-яких умов. Це ознака довіри і визнання того, що Житомирщина – потужний край військових», – наголосив генерал-лейтенант.oda.zt.gov.ua