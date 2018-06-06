Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:12 – На Житомирщині відремонтували дорогу, яка останній раз «бачила ремонт» ще у 1980-х роках 
  • 10:41 – Військові Житомирщини відіграють ключову роль у захисті України, – Михайло Забродський 
  • 10:23 – У Житомирі судитимуть дівчину та двох хлопців, які жорстоко побили водія тролейбуса 
  • 11:38 – У Житомирі СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців Держекоінспекції 
  • 10:49 – Свято незабутніх вражень від морозива «Рудь»! 

Військові Житомирщини відіграють ключову роль у захисті України, – Михайло Забродський

Військові Житомирщини відіграють ключову роль у захисті України, – Михайло ЗабродськийУ ході антитерористичної операції на Сході України вдалося звільнити та відновити конституційний лад на понад 6 тисячах квадратних кілометрів Донецької і Луганської областей.

Який вклад у такий результат зробила Житомирщина – розповів командувач десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«На початку подій на сході держави на Житомирщині дислокувалися одні з найбільш боєздатних та найпотужніших військових частин ЗСУ – 95, 26 та 30 бригади. Вони могли виділити людей і техніку для виконання завдань на сході і в той же час виконувати тут на місцях призов, мобілізацію і доукомплектування. Якщо ми говоримо про вклад житомирських військових у проведення АТО, то, у першу чергу, йдеться, хто і в якій послідовності залучався до виконання завдань. У цьому плані Житомирщина одна з перших областей, тому що саме звідси були перекинуті військові підрозділи – спочатку на південь, а потім на схід України. Крім того, наші 3 військові частини – це 3 найпотужніші елементи ЗСУ: десантно-штурмові війська, сухопутні війська та артилерія сухопутних військ. Вони були найбільш затребуваними на той час», – зазначає Михайло Забродський.

За його словами, Житомирська область стала кузнею військових кадрів.

«Житомирщина дала поповнення для цілого ряду військових частин і формувань, які у мирний час просто не існували. Тому за кількістю особового складу наша область точно на першому місці в Україні, беручи той факт, що житомирські військові служать на теренах різних областей. Житомирщина розвернула досить потужну базу для підготовки – навчальні центри та полігони, де готується поповнення, яке необхідне навіть зараз. Також відмічаємо чітку роботу військкоматів Житомирщини, які завжди були прикладом для інших областей», – наголосив він.

Також Михайло Забродський додав, що наші військові мають хорошу репутацію у ЗСУ.

«Виходячи з рівня підготовки, оснащення та, головне, рівня мотивації особового складу, житомирянам зазвичай дістаються найбільш нелегкі ділянки, навіть зараз. Командування знає житомирських вояків, вірить у них і впевнене, що завдання буде виконане за будь-яких умов. Це ознака довіри і визнання того, що Житомирщина – потужний край військових», – наголосив генерал-лейтенант.

oda.zt.gov.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 115
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Муженко: АТО на Донбасі завершується, операцію Об’єднаних сил очолить військове керівництво
» Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО
» Колишній командир житомирської 95-ї бригади отримав звання генерал-лейтенанта
» Керівництво однієї з військових частин на Житомирщині продавало пальне, призначене для АТО
» Весняний призов: понад 60% призовників Житомирщини вже відправилися до військових частин
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Надзвичайно важливо, щоб Закон про Антикорупційний суд був прийнятий найближчим часом – Президент
“Бориспіль” готується прийняти близько 130 додаткових чартерів з футбольними фанатами
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
Рекорд Години Землі: 60 хвилин, що об’єднали мільйони в 188 країнах світу. Настав час вийти за межі години
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+