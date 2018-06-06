У Житомирі судитимуть дівчину та двох хлопців, які жорстоко побили водія тролейбуса

Житомирською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом побиття групою молодиків водія тролейбуса, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що троє житомирян – неповнолітня дівчина та двоє 18-річні хлопці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько 19.00 год, неподалік школи № 17, грубо порушуючи громадський порядок, з хуліганських мотивів почали стукати по вікнах тролейбуса, який стояв на зупинці громадського транспорту «Хлібна». Так вони вирішили помститися водію тролейбуса, помилково думаючи, що це саме той, який раніше зробив їм зауваження щодо переходу вулиці у недозволеному місці.
Насправді ж це був інший водій, який, не розуміючи такої агресивної поведінки перехожих, зійшов на сходинку тролейбуса, щоб з’ясувати причини. Однак підігріта алкоголем група молодиків не стала пояснювати свої хуліганські дії, натомість зіштовхнули водія на тротуар та почали жорстоко його бити. Дісталося і пасажирам, які намагалися заступитися за потерпілого.
Унаслідок хуліганських дій групи зловмисників (випускниця вечірньої школи, студент ліцею та непрацюючий) водій із завданими тілесними ушкодження потрапив до лікарні.
На час досудового розслідування усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту, учениці та студенту – у нічний час, непрацюючому – цілодобово.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Богунського районного суду м. Житомира для розгляду по суті.
Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме місцева прокуратура.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Прес-служба прокуратури Житомирської області