У Житомирі СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців Держекоінспекції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах чотирьох посадовців одного з відділів Державної екологічної інспекції Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що троє головних інспекторів під керівництвом начальника відділу запровадили незаконний механізм вимагання грошей від підприємців. За одержання неправомірної вигоди чиновники обіцяли безперешкодне проходження екологічного та радіологічного контролю під час митного оформлення товарів. За оперативною інформацією, основними «клієнтами» зловмисників були підприємства-експортери лісоматеріалів та продукції каменедобувної галузі регіону.
За попередніми висновками, середньомісячний «прибуток» посадовців становив понад сто тисяч гривень.
Співробітники СБУ затримали зловмисників в обласному центрі у квартирі організатора схеми під час передачі підлеглими його «частини» хабара у розмірі тридцять тисяч гривень.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття протиправних дій посадовців проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
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