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Житомирські оперативники затримали молодика, який «полював» на жіночі прикраси

Житомирські оперативники затримали молодика, який «полював» на жіночі прикрасиЗухвальця, який уранці 31 травня на одній з вулиць обласного центру пограбував житомирянку, працівники кримінальної поліції розшукали і доставили до відділку поліції уже за годину після вчиненого ним злочину. Затриманого обґрунтовано підозрюють у причетності до ще кількох подібних злодіянь.

Близько 7 ранку до Житомирського відділу поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки обласного центру про пограбування. За словами заявниці, незнайомий перехожий підійшов до неї і, смикнувши з шиї золотий ланцюжок, накивав п’ятами.

Жінка зуміла запам’ятати окремі прикмети грабіжника, які й назвала оперативникам кримінальної поліції. Згодом, розглядаючи у відділку поліції фотокартки раніше судимих осіб, заявниця вказала на одну з них. Тож працівники карного розшуку швидко зорієнтувалися і відпрацювали місця можливого перебування підозрюваної особи.

– 22-річного молодика виявили в одному з міських закладів. Хоч парубок за цей час устиг перевдягнути футболку іншого кольору, потерпіла упізнала у ньому свого кривдника. Про затриманого відомо, що він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення у тому числі й тяжких злочинів і лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 (Грабіж) ККУ. Нині молодик затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Поліція має підстави обґрунтовано підозрювати його у причетності ще до кількох подібних злочинів, що мали місце у Житомирі упродовж останніх двох тижнів.
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