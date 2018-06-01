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На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців

На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців30 травня працівники Управління протидії наркозлочинності та Слідчого управління ГУНП Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали 4 осіб, серед яких депутат однієї з сільських рад регіону, за підозрою в організації каналу постачання та розповсюдження наркотичних засобів на території Житомира та області.

За наявною інформацією, члени групи займались як виготовленням, так і збутом опію ацетильованого. У ході документування злочинної діяльності групи встановлено та зафіксовано неодноразові факти продажу особливо небезпечного наркотичного засобу.

Двох з фігурантів групи, 32-річну жінку та 43-річного чоловіка, поліцейські затримали в обласному центрі відразу після реалізації чергової партії наркотичної сировини вагою близько 1,5 кг і вартістю, за цінами чорного ринку, близько 10 тисяч гривень.

Інших двох підозрюваних, 54-річного організатора та 69-річного депутата сільської ради, затримали у Черняхівському районі того ж дня.

У ході подальших дій проведено 5 обшуків за місцями проживання членів групи, у ході яких викрито місце виготовлення та розповсюдження ацетильованого опію. Загалом вилучено 1,5 кг макової соломи, 5 л опію екстракційного, 3 л розчинника, інші інгрідієнти для виготовлення наркотичних засобів, мобільні телефони, електронні ваги, гроші в іноземній валюті і гривнях, а також два автомобілі «Фольксваген» та «Сузукі».

- За нашою інформацією, ця група діяла упродовж 2017-2018 років, налагодивши стійкий канал постачання та розповсюдження наркотичних засобів до обласного центру, - розповів т.в.о. начальника ГУНП в Житомирській області Сергій Крупєй. – Їх викриття потребувало серйозної і тривалої оперативно-слідчої роботи, аби у поліції було достатньо доказів для притягнення цих осіб до відповідальності.

Організатор та один із оптових постачальників наркотичної сировини раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних та інших кримінальних діянь.

Нині усім членам групи оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
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