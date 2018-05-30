Депутат Житомирської облради несвоєчасно подав повідомлення про купівлю-продаж авто

Органи прокуратури Житомирської області продовжують забезпечувати у суді розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
За результатом розгляду протоколу, участь у якому забезпечувала Житомирська місцева прокуратура, постановою Корольовського районного суду м. Житомира депутата обласної ради визнано винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних із корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
Під час судового розгляду установлено, що депутат обласної ради, придбавши у липні минулого року автомобіль вартістю понад 147 тис грн (що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1.01.2017), подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані майже через п’ять місяців – у листопаді 2017 року. Це у той час, коли чинним законодавством передбачено вносити зміни протягом 10 днів.
Окрім цього, депутатом у липні того ж року одержано дохід на суму 130 тис грн від продажу транспортного засобу, однак повідомлення про суттєві зміни також подано із порушенням встановленого терміну.