Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:19 – Депутат Житомирської облради несвоєчасно подав повідомлення про купівлю-продаж авто 
  • 13:54 – Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий завод 
  • 23:58 – Оперативна інформація про усунення пошкоджень дорожнього одягу в Житомирській області 
  • 23:30 – СВЯТО МОРОЗИВА ВІД КОМПАНІЇ «РУДЬ» ЗМІНЮЄ ФОРМАТ! 
  • 13:36 – У Пулинському районі поліцейські розслідують підпал будинку 

Депутат Житомирської облради несвоєчасно подав повідомлення про купівлю-продаж авто

Депутат Житомирської облради несвоєчасно подав повідомлення про купівлю-продаж автоОргани прокуратури Житомирської області продовжують забезпечувати у суді розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

За результатом розгляду протоколу, участь у якому забезпечувала Житомирська місцева прокуратура, постановою Корольовського районного суду м. Житомира депутата обласної ради визнано винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних із корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

Під час судового розгляду установлено, що депутат обласної ради, придбавши у липні минулого року автомобіль вартістю понад 147 тис грн (що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1.01.2017), подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані майже через п’ять місяців – у листопаді 2017 року. Це у той час, коли чинним законодавством передбачено вносити зміни протягом 10 днів.

Окрім цього, депутатом у липні того ж року одержано дохід на суму 130 тис грн від продажу транспортного засобу, однак повідомлення про суттєві зміни також подано із порушенням встановленого терміну.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 248
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині покарано депутата-підприємця
» На Житомирщині покарано ще одного депутата за допущення конфлікту інтересів
» На Житомирщині ще одного посадовця притягнуто до відповідальності за допущення конфлікту інтересів
» На Житомирщині покарано посадовця, який протиправно розпорядився себе преміювати
» На Житомирщині голова сільської ради незаконно преміював себе майже на 14,5 тис грн
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Надзвичайно важливо, щоб Закон про Антикорупційний суд був прийнятий найближчим часом – Президент
“Бориспіль” готується прийняти близько 130 додаткових чартерів з футбольними фанатами
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
Рекорд Години Землі: 60 хвилин, що об’єднали мільйони в 188 країнах світу. Настав час вийти за межі години
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+