Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий завод

Ще один насіннєвий завод може найближчим часом з’явитися на Житомирщині. Побудувати його планує німецька дочірня компанії ТОВ «НПЦ Україна».
Зустрівся з представниками компанії та Німецько-Української промислово-торговельної палати сьогодні, 30 травня, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
«На Житомирщині вже працює 36 підприємств з німецькими інвестиціями. І на сьогодні ми відкриті до інвесторів та посилення зовнішньоекономічної політики, тому що розуміємо, що це кошти у бюджет, робочі місця та розвиток економіки. І зі свого боку зробимо все можливе, щоб цей проект запрацював якомога швидше», – наголосив Ігор Гундич.
Голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус зазначив, що розвивати бізнес на Житомирщині порадили саме німецькі партнери, які вже працюють в області. Бо головне – не лише перша зустріч, а підтримка проекту на всіх етапах його реалізації. І тут цю підтримку іноземні інвестори відчувають.
«Першим кроком буде будівництво лінії, де перероблятимуть рапс – калібрувати насіння, готувати його та фасувати. Другим кроком буде переробка й інших культур. Ми хочемо з часом весь німецький ланцюг перевести сюди. Також ми думаємо частину центрального офісу перевести на Житомирщину, тому що тут нам зручніше через невелику відстань до столиці і хорошу транспортну розв’язку», – розповів директор ТОВ «НПЦ Україна» Міхаель Рязановський.
Насіннєвий завод попередньо буде розміщуватися на ділянці у 11 га на території Брусилівського району.