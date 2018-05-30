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Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий завод

Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий заводЩе один насіннєвий завод може найближчим часом з’явитися на Житомирщині. Побудувати його планує німецька дочірня компанії ТОВ «НПЦ Україна».

Зустрівся з представниками компанії та Німецько-Української промислово-торговельної палати сьогодні, 30 травня, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

«На Житомирщині вже працює 36 підприємств з німецькими інвестиціями. І на сьогодні ми відкриті до інвесторів та посилення зовнішньоекономічної політики, тому що розуміємо, що це кошти у бюджет, робочі місця та розвиток економіки. І зі свого боку зробимо все можливе, щоб цей проект запрацював якомога швидше», – наголосив Ігор Гундич.

Голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус зазначив, що розвивати бізнес на Житомирщині порадили саме німецькі партнери, які вже працюють в області. Бо головне – не лише перша зустріч, а підтримка проекту на всіх етапах його реалізації. І тут цю підтримку іноземні інвестори відчувають.

«Першим кроком буде будівництво лінії, де перероблятимуть рапс – калібрувати насіння, готувати його та фасувати. Другим кроком буде переробка й інших культур. Ми хочемо з часом весь німецький ланцюг перевести сюди. Також ми думаємо частину центрального офісу перевести на Житомирщину, тому що тут нам зручніше через невелику відстань до столиці і хорошу транспортну розв’язку», – розповів директор ТОВ «НПЦ Україна» Міхаель Рязановський.

Насіннєвий завод попередньо буде розміщуватися на ділянці у 11 га на території Брусилівського району.

Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий завод
Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий завод
Німецька компанія планує побудувати на Житомирщині насіннєвий завод
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