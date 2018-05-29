Оперативна інформація про усунення пошкоджень дорожнього одягу в Житомирській області

Лише за травень місяць на шляхах загального користування державного значення відновлено майже 76 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.
Роботи проводяться гарячим асфальтобетоном, методом змішування та струменевим методом філіями ДП «Житомирський облавтодор», ПП «Автомагістраль» та супідрядними організаціями.
Минулого тижня роботи проводились на шляхах міжнародного значення:
М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (в Житомирському, Черняхівському, Хорошівському районах);національного значення:
Н-02/М06/- Кременець-Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка (в Любарському та Ружинському районах), регіонального значення:
Р-18 Житомир – Попільня – Сквира – Володарка – Ставище (в Попільнянському, Житомирсьекому районах);
Р-49 Васьковичі-Шепетівка (в Новоград-Волинському, Романівському районах) та територіального значення:
Т-23-09 Шепетівка – Чуднів – Бердичів (в Бердичівському районі).
Роботи з ліквідації ямковості тривають.Прес-служба САД у Житомирській області