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Оперативна інформація про усунення пошкоджень дорожнього одягу в Житомирській області

Лише за травень місяць на шляхах загального користування державного значення відновлено майже 76 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.
Оперативна інформація про усунення пошкоджень дорожнього одягу в Житомирській області
Оперативна інформація про усунення пошкоджень дорожнього одягу в Житомирській області
Оперативна інформація про усунення пошкоджень дорожнього одягу в Житомирській області

Роботи проводяться гарячим асфальтобетоном, методом змішування та струменевим методом філіями ДП «Житомирський облавтодор», ПП «Автомагістраль» та супідрядними організаціями.

Минулого тижня роботи проводились на шляхах міжнародного значення:
М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (в Житомирському, Черняхівському, Хорошівському районах);
національного значення:
Н-02/М06/- Кременець-Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка (в Любарському та Ружинському районах),
регіонального значення:
Р-18 Житомир – Попільня – Сквира – Володарка – Ставище (в Попільнянському, Житомирсьекому районах);
Р-49 Васьковичі-Шепетівка (в Новоград-Волинському, Романівському районах) та територіального значення:
Т-23-09 Шепетівка – Чуднів – Бердичів (в Бердичівському районі).

Роботи з ліквідації ямковості тривають.


Прес-служба САД у Житомирській області
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