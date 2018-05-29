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У Пулинському районі поліцейські розслідують підпал будинку

У Пулинському районі поліцейські розслідують підпал будинку28 травня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з нежилих будинків с. Івановичі. З’ясовуючи обставини, поліцейські встановили чоловіка, який причетний до підпалу оселі. За фактом умисного пошкодження майна розпочато кримінальне провадження.

Дим, який йшов з будинку, де ніхто не проживав, вчасно помітили місцеві та кинулись гасити вогонь, одночасно повідомивши про подію до відповідних служб.

Згодом поліцейські на місці з’ясували, що пожежа виникла в одній з кімнат, де загорілись побутові речі. У ході встановлення усіх обставин події стало очевидним, що у будинок було занесено стороннє джерело вогню.

- Ми встановили, що підпалити будинок намагався 26-річний місцевий молодик, який пошкодивши замок на вхідних дверях уночі проник до оселі, - розповів начальник Пулинського відділення поліції Віктор Лисюк. – Причиною такої неадекватної його поведінки стали банальні неприязні відносини з власницею будинку.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин), ст. 194 (Пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Чоловікові, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, може загрожувати від 3 до 10 років ув’язнення.

У Пулинському районі поліцейські розслідують підпал будинку
У Пулинському районі поліцейські розслідують підпал будинку
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