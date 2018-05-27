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На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання

На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчанняКоординаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Житомирській області провела контрдиверсійні антитерористичні навчання.

У триденних заходах взяли участь співробітники регіональних управлінь СБУ, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники, представники органів влади та місцевого самоврядування.

За задумом навчань, дві групи умовних диверсантів таємно проникли до регіону та планували здійснити низку вибухів на одному з військових об’єктів та у деяких населених пунктах області.

Завдяки напрацьованій системі міжвідомчих заходів, задіяні до тренувань підрозділи вчасно виявили та нейтралізували «диверсантів».

Метою навчання було відпрацювання алгоритмів із протидії терористичним проявам, виявлення та нейтралізації умовних диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у лісовій місцевості та евакуації населення із районів ймовірного ураження. Крім того, здійснювався розрахунок наслідків можливих терористично-диверсійних актів, а також сил і засобів, необхідних для їх мінімізації та ліквідації.

За підсумками тренувань було визначено додаткові напрямки підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії під час виконання завдань за призначенням.
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання
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