На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут, за ч. 3 ст. 204 КК України.
Установлено, що групою осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії на території Бердичівського району у приміщенні колишнього тракторного парку організовано підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів.
У п’ятницю, 25 травня 2018 року, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області проведено санкціонований обшук у місці виготовлення алкогольної продукції.
За результатами обшуку, вилучено 2,5 тисяч літрів спиртовмісної продукції, компоненти та обладнання для її виробництва, а також транспортний засіб.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція області.
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