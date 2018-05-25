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На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку

На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного паркуПрокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут, за ч. 3 ст. 204 КК України.

Установлено, що групою осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії на території Бердичівського району у приміщенні колишнього тракторного парку організовано підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів.

У п’ятницю, 25 травня 2018 року, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області проведено санкціонований обшук у місці виготовлення алкогольної продукції.

За результатами обшуку, вилучено 2,5 тисяч літрів спиртовмісної продукції, компоненти та обладнання для її виробництва, а також транспортний засіб.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція області.
На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку
На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку
На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку
На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку
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