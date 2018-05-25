Чергових любителів «сонячного» каменю виявлено на Словечанщині

Спробу незаконного видобування бурштину припинено минулої ночі на території лісового фонду державного підприємства «Словечанське лісове господарство».
В ході проведення спільного рейду державна лісова охорона лісгоспу та працівники Овруцького відділення поліції в Сирницькому лісництві виявили незнайомців на квадроциклі, а згодом ще групу осіб, які намагалися видати себе за відпочивальників. Однак, коли рейдовики знайшли поблизу них мотопомпу – ті спішно зникли з місця події.
Поліцейським все ж вдалося затримати одного з нічних гостей та вилучити мотопомпу, 18 рукавів, металеві палки та шрайбер.
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