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На Житомирщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неякісного ремонту автомобільної дороги

На Житомирщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неякісного ремонту автомобільної дорогиПрокуратурою Житомирської області здійснюється постійний моніторинг стану витрачання бюджетних коштів.

Зокрема, на нараді за підсумками роботи у першому кварталі 2018 року під головуванням прокурора області Любомира Війтовича, пріоритетним напрямом роботи прокурорів визначено ефективну протидію розкраданню бюджетних коштів, які втрачаються на реконструкцію та будівництво доріг.

Так, у середу, 23 травня 2018 року, Коростишівською місцевою прокуратурою, на підставі матеріалів Управління захисту економіки в області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про розтрату посадовими особами майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно оперативних даних установлено, що посадові особи Служби автомобільних доріг в області за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства «Автомагістраль», провели неякісний ремонт автомобільної дороги загального користування, до того ж, завищили обсяги та вартість робіт, з метою привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, у серпні минулого року між обласною Службою автомобільних доріг та приватним підприємством укладено договір на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги регіонального значення Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище за бюджетні кошти вартістю понад 86 млн. грн.

Однак технічною експертизою, проведеною ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості» встановлено, що ремонт дороги виконано неякісно, із грубими порушеннями технології та технічних вимог, встановлених ДСТУ.

Водночас, на неналежному виконанні підрядником робіт на цій ділянці дороги акцентував увагу також і Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабінету Міністрів України 23 травня 2018 року.

Наразі у кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування, яке проводять місцеві органи поліції. Коростишівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Проводяться передбачені чинним законодавством слідчі (розшукові) дії з метою встановлення винних службових осіб та розмірів завданих державі збитків.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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