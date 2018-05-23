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Прокурор Житомирщини повідомив про підозру голові сільської ради

Прокурор Житомирщини повідомив про підозру голові сільської радиПрокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем та службовим підробленням офіційних документів головою сільської ради, що в Ємільчинському районі.

У вівторок, 22 травня 2018 року, прокурором Житомирської області Любомиром Війтовичем повідомлено про підозру особі, яка на момент вчинення злочинів обіймала посаду сільського голови, у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, за ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначена особа підозрюється у тому, що у серпні 2014 року, працюючи на посаді голови сільської ради Ємільчинського району, підробила рішення сільської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою на земельну ділянку площею 2 га та рішення про затвердження цього проекту.

Унаслідок незаконних дій посадовця із власності місцевої громади безпідставно вибула зазначена земельна ділянка (колишній тракторний парк) ринковою вартістю понад 78 тис грн, що знаходиться на території села.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в області.

Додатково: за злочини такої категорії передбачено покарання – від арешту на строк до 6 місяців – до обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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