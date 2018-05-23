У Житомирі поліція оперативно затримала нападників на школярів

Удень 22 травня на спецлінію «102» до поліції надійшли повідомлення про напади невідомих молодиків на одній з вулиць обласного центру на приїжджих парубків, у результаті яких останні позбулися особистих речей. За чверть години винуватців затримали патрульні поліцейські. Розпочато кримінальне провадження.
Як з’ясувалося, напади були вчинені відносно двох молодих людей, приїжджих із селища Романова, віком 18-ти та 16-ти років. За їх словами, двоє невідомих вистежили їх у малолюдних місцях та, пригрозивши чимось, схожим на пістолет, відібрали в одного хлопця – наручний годинник, в іншого – срібний ланцюжок та зарядний пристрій до ґаджетів. Потому нападники швидко втекли.
Про подію було проінформовано усі зовнішні наряди поліції, що несли службу з охорони правопорядку у місті та конкретно у вказаному мікрорайоні. Потерпілі хлопці назвали прикмети своїх кривдників.
Уже за чверть години екіпаж патрульних поліцейських, відпрацьовуючи мікрорайон, помітили двох підозрілих молодиків, які хутко рухалися убік центру міста. Їх прикмети були схожі за описом на названі потерпілими. Парубків правоохоронці зупинили. Під час поверхневого огляду в одного з них було виявлено річ, зовні схожу на пістолет. За таких обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Житомирського відділу поліції.
– Затриманими виявилися двоє житомирян віком 19-ти та 15-ти років, обидва раніше уже потрапляли в поле зору поліції за вчинення правопорушень кримінального характеру. Під час подальшого огляду у них вилучили речі, відібрані у потерпілих школярів. За попередніми висновками експертів, вилучена у них зброя – пневматична. Пістолет направлено на дослідження, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Обох молодиків було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.187 (Розбій) ККУ.
За чинним законодавством зухвальцям може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.