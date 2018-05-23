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Житомирян запрошують 24 травня в центрі міста привітати військових 95-ї бригади, які повернулися з АТО

Житомирян запрошують 24 травня в центрі міста привітати військових 95-ї бригади, які повернулися з АТО24 травня об 11:00 на майдані Соборному зберуться півтори тисячі військових, які повернулися із зони бойових дій.

Про це 22 травня у коментарі Житомир.info розповіла секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж.

«Хлопці вже майже всі повернулися із зони бойових дій. Об 11-й годині 24 травня на майдані Соборному буде півтори тисячі військовослужбовців: це буде наша 95-ка та ще дві додаткові частини. Це буде така урочистість: їх будуть нагороджувати, буде Забродський (командувач ДШВ - ред.), будуть представники міста, області. Ми просимо всіх житомирян долучитися до цього дійства. Потім буде хода, оркестр: вони підуть по проспекту Мира до 95-ї бригади. Майдан Соборний буде перекритий із 7-ї ранку до 12-ї години дня, а проспект Миру – одна полоса, права по руху транспорту, буде перекрита з 12-ї до 13-ї», - розповіла Наталія Чиж.

На уточнююче запитання, чи військовим не тяжко буде йти з центру міста до розташування 95-ї бригади, секретар міськради відповіла – це їхне бажання.

«Ми пропонували будь-які варіанти, але вони хочуть пройтися, вони вважають, що житомирянам буде цікаво їх побачити. Це ті хлопці, які пройшли ротацію», - сказала Наталія Чиж.
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