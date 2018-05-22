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У Житомирі за збут наркосировини судитимуть організатора злочинної групи екс-поліцейського та двох її учасників

У Житомирі за збут наркосировини судитимуть організатора злочинної групи екс-поліцейського та двох її учасниківСлідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотиків, вчиненого злочинною групою, організатор якої - колишній начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Житомирського міськвідділу УМВС України в Житомирській області.

Як повідомлялося раніше, організована злочинна група налагодила міжрегіональний канал постачання наркосировини. Зокрема, під час проведених санкціонованих обшуків у Житомирі та Львівській області вилучено майже 60 кг макової соломки, майже 2 тис медичних шприців із залишками рідини, а також грошові кошти – майже 70 тис грн та 26 тис доларів США.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. ч. 3 ст.307, ч.3 ст. 311 КК України (незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) скеровано до Богунського районного суду м. Житомира.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура області.

За скоєний злочин санкцією суворішої - 307 статті КК України передбачено позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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