У Житомирі за збут наркосировини судитимуть організатора злочинної групи екс-поліцейського та двох її учасників

Слідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотиків, вчиненого злочинною групою, організатор якої - колишній начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Житомирського міськвідділу УМВС України в Житомирській області.
Як повідомлялося раніше, організована злочинна група налагодила міжрегіональний канал постачання наркосировини. Зокрема, під час проведених санкціонованих обшуків у Житомирі та Львівській області вилучено майже 60 кг макової соломки, майже 2 тис медичних шприців із залишками рідини, а також грошові кошти – майже 70 тис грн та 26 тис доларів США.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. ч. 3 ст.307, ч.3 ст. 311 КК України (незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) скеровано до Богунського районного суду м. Житомира.
Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура області.
За скоєний злочин санкцією суворішої - 307 статті КК України передбачено позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.