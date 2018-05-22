На Житомирщині СБУ проведе антитерористичні навчання

Управління СБ України в Житомирській області повідомляє, що 23-25 травня ц.р. на території Житомира та області відбудуться планові антитерористичні навчання.
Тренування, що проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних, організовує Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Житомирській області за участі Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, ЗСУ та інших суб’єктів боротьби з тероризмом регіону.
Управління закликає мешканців і гостей Житомирщини зберігати спокій у зв’язку із зосередженням військових та спецпризначенців, залучених до навчань, із розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців (перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо).
Усі дії відбуватимуться у рамках чинного законодавства.
У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації щодо протиправних дій невідомих осіб просимо негайно повідомляти правоохоронцям за номерами (0412) 47-21-25, (096) 563-02-07 («гаряча лінія» УСБУ в Житомирській області) або 102.