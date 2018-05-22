Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:14 – У Житомирі за збут наркосировини судитимуть організатора злочинної групи екс-поліцейського та двох її учасників 
  • 13:36 – На Житомирщині СБУ проведе антитерористичні навчання 
  • 11:55 – Допоможіть знайти юних мандрівників із Житомирщини! 
  • 17:07 – Прокуратура Житомирщини протестує проти виділення землі компанії Фірташа 
  • 13:46 – Дві рушниці, штик-ножі, порох та понад сотні набоїв вилучили поліцейські у жителів Житомирщини за вихідні 

Допоможіть знайти юних мандрівників із Житомирщини!

Допоможіть знайти юних мандрівників із Житомирщини!18 травня пішли з місць навчання та не повернулися 15-річні Ганна Ходаківська та Едуард Янчук, жителі м. Коростеня. Правоохоронці розшукують дівчину та хлопця і просять повідомити будь-яку інформацію щодо місця їх можливого перебування.

8-класниця Ганна та 9-класник Едуард навчаються у різних загальноосвітніх навчальних закладах м. Коростеня, однак товаришували між собою і постійно спілкувалися. На сьогоднішній день відомо, що обох дітей бачили у столиці і вони мали намір мандрувати далі в Одесу. Відтак у правоохоронців є підстави вважати, що підлітки й надалі можуть перебувати разом.

Прикмети дівчини: на вигляд близько 15-16 років, зріст 165 см, повної тілобудови, обличчя кругле, волосся довге світло-русяве. Дівчина носить окуляри. Із собою мала чорний рюкзак, оздоблений камінцями.

Прикмети хлопця: на вигляд 17-18 років, зріст 175 см, вага 65 кг, середньої тілобудови, волосся коротке темно-русяве, очі блакитні, над верхньою губою має дві невеликі родимки. При собі має єдиний квиток на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, кварцовий годинник із зеленим неоновим циферблатом.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Ганни та Едуарда, повідомте на спецлінію «102», або за номерами (0412) 40-78-65, (04142) 9-63-48 чи зверніться до найближчого відділення поліції.

Допоможіть знайти юних мандрівників із Житомирщини!
Допоможіть знайти юних мандрівників із Житомирщини!
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 87
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Допоможіть знайти юну житомирянку! (ФОТО)
» Допоможіть знайти юну житомирянку! (ФОТО)
» Допоможіть знайти школярок! (ФОТО)
» Допоможіть знайти 16-річного хлопця! (ФОТО)
» Допоможіть знайти дітей! (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Надзвичайно важливо, щоб Закон про Антикорупційний суд був прийнятий найближчим часом – Президент
“Бориспіль” готується прийняти близько 130 додаткових чартерів з футбольними фанатами
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
Рекорд Години Землі: 60 хвилин, що об’єднали мільйони в 188 країнах світу. Настав час вийти за межі години
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+