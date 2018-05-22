Допоможіть знайти юних мандрівників із Житомирщини!

18 травня пішли з місць навчання та не повернулися 15-річні Ганна Ходаківська та Едуард Янчук, жителі м. Коростеня. Правоохоронці розшукують дівчину та хлопця і просять повідомити будь-яку інформацію щодо місця їх можливого перебування.
8-класниця Ганна та 9-класник Едуард навчаються у різних загальноосвітніх навчальних закладах м. Коростеня, однак товаришували між собою і постійно спілкувалися. На сьогоднішній день відомо, що обох дітей бачили у столиці і вони мали намір мандрувати далі в Одесу. Відтак у правоохоронців є підстави вважати, що підлітки й надалі можуть перебувати разом.
Прикмети дівчини: на вигляд близько 15-16 років, зріст 165 см, повної тілобудови, обличчя кругле, волосся довге світло-русяве. Дівчина носить окуляри. Із собою мала чорний рюкзак, оздоблений камінцями.
Прикмети хлопця: на вигляд 17-18 років, зріст 175 см, вага 65 кг, середньої тілобудови, волосся коротке темно-русяве, очі блакитні, над верхньою губою має дві невеликі родимки. При собі має єдиний квиток на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, кварцовий годинник із зеленим неоновим циферблатом.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Ганни та Едуарда, повідомте на спецлінію «102», або за номерами (0412) 40-78-65, (04142) 9-63-48 чи зверніться до найближчого відділення поліції.