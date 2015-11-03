Прокуратура Житомирщини протестує проти виділення землі компанії Фірташа

Прокуратура Житомирської області, відстоюючи інтереси держави та місцевих територіальних громад щодо забезпечення законності у сфері користування надрами та розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення краю, у своїй діяльності дотримується принципу законності та послідовності.
Саме таку позицію прокуратура області відстоює і в ситуації, що склалася із запланованим на черговій сесії обласної ради (31.05.2018) розглядом питання щодо погодження Житомирському обласному агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс» в особі ДП «Коростенський лісгосп АПК» надання лісових земельних ділянок орієнтовною площею 115 га товариству «Валки-Ільменіт» (Group DF) для видобування ільменітових руд.
Винесення на розгляд сесії зазначеного питання, проект рішення щодо якого розміщено на офіційній електронній сторінці Житомирської обласної ради, викликало значний суспільний резонанс та вкрай негативну реакцію громадськості. До того ж, у засобах масової інформації йдеться про очевидну незаконність проекту та зазначаються непоправні наслідки для довкілля, які можуть мати місце у разі знищення лісу та видобутку титану.
З метою додаткового інформування громадськості повідомляємо, що починаючи з 2015 року, органами прокуратури здійснюється системна робота щодо попередження протиправного вилучення із державної та комунальної власності значних площ земель, перш за все лісогосподарського призначення, на користь комерційних структур, які входять до холдингу Group DF.
Так, товариство «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (Group DF), в травні 2015 року звернулось до Житомирської обласної ради про надання дозволу на вилучення лісових земельних ділянок у Хорошівському районі загальною площею близько 100 га.
Своїм рішенням від 28.05.2015, обласна рада незаконно надала дозвіл ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» вилучити з постійного користування вищезазначені земельні лісові ділянки з метою їх подальшої передачі під видобуток ільменітових руд (оксид титану).
Прокуратурою області вказане рішення обласної ради оскаржено. Постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду його скасовано. Позицію прокуратури підтримано і Вищим адміністративним судом України.
Крім цього, прокуратурою області 20.12.2016 заявлено позов про скасування розпорядження Коростенської райдержадміністрації, яким протиправно, без проведення обов’язкових громадських слухань, затверджено детальний план розміщення гірничо-збагачувального комбінату площею 2300 га, для видобування титанової руди Стремигородського родовища ТОВ «Валки-Ільменіт», яке входить в структуру Group DF.
Позов прокуратури 15.02.2017 задоволено в повному обсязі. Рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду від 11.04.2017 рішення суду першої інстанції залишено без змін.
На даний час справа перебуває на розгляді у Верховному Суді за касаційною скаргою ТОВ «Валки-Ільменіт».
Крім того, Коростенською місцевою прокуратурою 31.10.2017 до господарського суду м. Києва оскаржено розпорядження Житомирської обласної державної адміністрації про передачу товариству «Валки-Ільменіт» в оренду без визначення конкретної мети земельної ділянки площею 82,5000 га на території Лісівщинської сільської ради Коростенського району.
Поряд із цим, ураховуючи наявність судових справ щодо законності детального плану територій під розміщення Стремигородського ГЗК, прокуратурою області скеровано до Житомирської обласної ради та обласної державної адміністрації листи з вимогою щодо зняття з розгляду проекту про відведення земель лісогосподарського призначення комунальної власності для видобування корисних копалин товариству «Валки-Ільменіт» площею 115 га до вирішення спорів в судах.